TelenovelaStaffel 7Folge 14vom 16.08.2010
42 Min.Folge vom 16.08.2010Ab 6

Hanna glaubt, dass Maximilian sich für seine Ehefrau entschieden hat, doch in Wahrheit beginnen Maximilians Gefühle für Maja zu schwinden. Als Hanna sich entscheidet, es noch einmal mit Stefan als Mann an ihrer Seite zu probieren, gesteht ihr dieser, dass nicht er sie gerettet hat, sondern Maximilian. Edith und Oskar bereiten ihre Eheschließung vor, als Edith überraschend Post von Alexandra erhält: Edith ist fassungslos, als sie erkennt, dass Oskar sie betrogen hat. Gitti freut sich darüber, zwischen ihrer neuen Freundin Mira und deren Sohn Robert vermitteln zu können, als sie plötzlich erfährt, dass Mira und sie denselben Traummann haben. Jonas ist frustriert von der ergebnislosen Suche nach Dana und David und findet Trost und Unterstützung bei Caro, die erkennt, dass sie mehr für Jonas empfindet.

