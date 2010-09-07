Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 15: Folge 120
Hanna und Maximilian genießen ihr Glück, und auch Edith - selbst bitter von Oskar enttäuscht - gibt der Verbindung der beiden ihren Segen. Doch dann wirft die Vergangenheit einen Schatten auf das Glück, als Maximilian und Hanna erkennen, dass Edith die Geliebte Heinrichs gewesen sein muss. Edith wirft Oskar aus ihrem Leben und zwingt ihn dazu, Dana das Sorgerecht an David abzutreten. Damit verliert Oskar das Einzige, was ihm wirklich wichtig ist. Gitti und Johann finden endlich zueinander und genießen ihr Glück, während Florian fürchtet, Lina nachhaltig verärgert zu haben, weil er sie nirgendwo erreichen kann. Doch dann erfährt er, wo Lina den ganzen Tag gesteckt hat: Sie hat einen trostlosen Fließbandjob angenommen, um in seiner Nähe bleiben zu können.
