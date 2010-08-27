Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 8: Folge 113
Hanna fährt nach Berlin, um Alexandra persönlich zu konfrontieren und begreift schließlich, welches Opfer Alexandra gebracht hat, damit sie den Fischerkrug nicht verliert. Die Freundinnen verabschieden sich in Frieden. Maja verschweigt Maximilian, dass sie ihr Gedächtnis wieder erlangt hat, und Maximilian steht immer mehr unter Druck, Maja etwas vorzumachen. Als Maja sich versehentlich verrät, erkennt Maximilian, dass sie sich bereits wieder an alles erinnert. Dana schmerzt es, David an Oskar übergeben zu müssen. Während Oskar sich um David kümmert und seine Hochzeit mit Edith vorantreibt, sucht Dana einen Weg, ihr Baby zurückzuholen. Gitti erträgt ihre eigene Eifersucht nicht und entzieht sich. Johann will zu Phase Zwei seines Planes mit Mira übergehen, doch Robert macht ihm einen Strich durch die Rechnung, als er der leidenden Gitti den Plan verrät.
