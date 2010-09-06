Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 119

Telenovela Staffel 8 Folge 14 vom 06.09.2010
Folge 14: Folge 119

43 Min. Folge vom 06.09.2010 Ab 6

Maximilian überrascht Hanna mit einem Ausflug, der es in sich hat. Hannas Glück wird vollkommen, als Maximilian um ihre Hand anhält. Oskar ahnt nicht, dass Edith ihm auf die Schliche gekommen ist. Edith stellt Oskar eine Falle und wird in ihrem erschütternden Verdacht bestätigt: Oskar liebt sie nicht mehr. Edith lässt die Hochzeit platzen. Gudrun nimmt an einer Live-Diskussion teil, um Berghaus mit ihrem Wissen um seinen erschummelten Doktortitel zu stürzen. Wider Erwarten schlägt Berghaus sich in der Diskussion wackerer als angenommen - bis sich Gudrun einer List bedient. Gitti ist unglücklich, dass sie Johann ihre Liebe nie gestanden hat. Doch als Johann endlich wieder vor ihr steht, spielen beide die Scharade weiter, die sie seit 30 Jahren trennt.

