Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 118

TelenovelaStaffel 8Folge 13vom 03.09.2010
Folge 118

Folge 118Jetzt kostenlos streamen

Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 13: Folge 118

42 Min.Folge vom 03.09.2010Ab 6

Hanna und Maximilian genießen ihr neues Glück in vollen Zügen, und Hanna bereitet sich auf den wichtigen Gast vor, der sie für einen Stern vorschlagen könnte - die Frage ist nur, wie man den unbekannten Testesser erkennen kann? Dana hört auf Jonas und entgeht so der von Oskar gestellten Falle. Oskar will sich an Edith rächen und bringt die bei Stefan hinterlegten Briefe mit seinem Mordgeständnis an sich. Durch einen Zufall findet Edith die Briefe und muss erschüttert feststellen, dass Oskar ihr Vertrauen missbraucht hat. Für Gudrun und Stefan erhärtet sich der Verdacht, dass Berghaus seinen Doktortitel zu Unrecht führt. Lina hingegen schöpft nach einer kurzen Phase der Resignation wieder frischen Mut und will sich einen neuen Ausbildungsplatz suchen - leider ohne Erfolg.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Hanna - Folge deinem Herzen
Telenovela
Hanna - Folge deinem Herzen

Hanna - Folge deinem Herzen

Alle 9 Staffeln und Folgen