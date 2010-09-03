Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 13: Folge 118
Hanna und Maximilian genießen ihr neues Glück in vollen Zügen, und Hanna bereitet sich auf den wichtigen Gast vor, der sie für einen Stern vorschlagen könnte - die Frage ist nur, wie man den unbekannten Testesser erkennen kann? Dana hört auf Jonas und entgeht so der von Oskar gestellten Falle. Oskar will sich an Edith rächen und bringt die bei Stefan hinterlegten Briefe mit seinem Mordgeständnis an sich. Durch einen Zufall findet Edith die Briefe und muss erschüttert feststellen, dass Oskar ihr Vertrauen missbraucht hat. Für Gudrun und Stefan erhärtet sich der Verdacht, dass Berghaus seinen Doktortitel zu Unrecht führt. Lina hingegen schöpft nach einer kurzen Phase der Resignation wieder frischen Mut und will sich einen neuen Ausbildungsplatz suchen - leider ohne Erfolg.
