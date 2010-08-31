Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 115

TelenovelaStaffel 8Folge 10vom 31.08.2010
Folge 10: Folge 115

43 Min.Folge vom 31.08.2010Ab 6

Hanna wird von Maja für das Scheitern ihrer Ehe verantwortlich gemacht und bedroht. Maximilian überwältigt Maja, die erkennt, dass sie Hilfe braucht und Maximilian frei gibt. Maximilian bittet Hanna, ihrer Liebe eine Chance zu geben. Oskar treibt mit Edith die Hochzeitsvorbereitungen voran, während Dana mit Hilfe von Caro versucht, David kurz zu sehen. Während Dana von Caro heimlich in die Villa geschleust wird, erfährt Oskar von Ediths Verrat. Gitti treibt das Spiel mit Mira und Johann auf die Spitze, doch in einem bewegenden Gespräch mit Mira erkennt sie, dass sie Johann sehr gekränkt hat. Als sie ihm endlich erklären will, wie viel er ihr bedeutet, ist Johann verschwunden. Lina wird von Edith nach dem Berghaus-Vorfall gekündigt. Kaum hat sie Gudrun und Karl gestanden, dass sie ihre Ausbildungsstelle verloren hat, überzieht Berghaus Gudrun mit einer Schmutzkampagne.

