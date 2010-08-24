Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 110

TelenovelaStaffel 8Folge 5vom 24.08.2010
Folge 110

Folge 110Jetzt kostenlos streamen

Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 5: Folge 110

43 Min.Folge vom 24.08.2010Ab 6

Hanna erfährt durch Maximilian von Majas Gedächtnisverlust. Sie hält sich an Maximilians Bitte und lügt Maja widerwillig an. Stefan setzt Hanna unter Druck, endlich eine Entscheidung zu treffen. Hanna begreift, dass sie mit Stefan nur eine Chance hat, wenn sie sich von Maximilian fernhält. Als sie mit Maximilian darüber streitet, macht dieser ihr eine Liebeserklärung, die Maja unbeabsichtigt mithört. Während Jonas weiter seinen gemeinsamen Fluchtplan mit Dana verfolgt, hat Oskar bereits ihre Flucht verhindert. Edith stellt sich auf Oskars Seite, um Dana zu decken und ihr zu einer neuen Flucht zu verhelfen. Gitti gibt endlich zu, dass sie die Affäre von Johann und Gudrun erfunden hat, und Mira begreift, warum sie dies getan hat. Als ihr klar wird, dass Gitti Johann liebt, will sie den beiden zu ihrem Glück verhelfen.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Hanna - Folge deinem Herzen
Telenovela
Hanna - Folge deinem Herzen

Hanna - Folge deinem Herzen

Alle 9 Staffeln und Folgen