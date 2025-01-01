Hart of Dixie
Folge 13: Zwischen den Stühlen
40 Min.
Joel legt sich richtig ins Zeug, um Zoes Geburtstagsparty auszurichten. Das Fest soll bei Lavon stattfinden. Die Freude wird jedoch getrübt, als plötzlich Zoes Mutter aus New York auftaucht. Unterdessen hadert Wade mit der Tatsache, dass Vivian seinen Vater kennenlernen will. Eine Begegnung mit seinem alten Herren könnte sie verstört zurücklassen.
