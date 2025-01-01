Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hart of Dixie

Ein richtig knallharter Typ

Staffel 3Folge 12
Ein richtig knallharter Typ

Ein richtig knallharter TypJetzt kostenlos streamen

Hart of Dixie

Folge 12: Ein richtig knallharter Typ

41 Min.Ab 6

Endlich haben Zoe und Joel ein passendes Haus gefunden. Kurz nach dem Kauf müssen sie feststellen, dass einiges an Arbeit und Investitionen auf sie zukommt, um ihr neues Zuhause angenehm zu gestalten. Unterdessen muss sich Zoe mal wieder vor Brick bewähren: Bluebell steht der "Monat der Gesundheit" bevor und Zoe will die Bewohner dazu bringen, insgesamt 500 Pfund abzunehmen. Schafft sie es, könnte Brick sie wieder in die Praxis integrieren.

