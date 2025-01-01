Hart of Dixie
Folge 9: Wir brauchen einen Skandal!
41 Min.
Da hätte er mal lieber um Erlaubnis fragen sollen ... Wade geht mit einer guten Bekannten von Zoe aus. Das passt der jungen Ärztin so gar nicht in den Kram und sie zieht alle Register, um weitere Dates zwischen den beiden zu vermeiden. Unterdessen fällt ihr die ehrenvolle Aufgabe zu, für einen deftigen Skandal in der Kleinstadt zu sorgen, um von einer viel skandalöseren Geschichte abzulenken.
