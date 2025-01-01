Hart of Dixie
Folge 4: Ein unvergesslicher Abend
41 Min.Ab 6
Lavon gibt sich die größte Mühe, Annabeth einen unvergesslichen Abend zu bescheren. Leider scheint er kein Händchen dafür zu haben, denn die Dame ist alles andere als begeistert. Unterdessen wendet sich Lemon an eine eher ungewöhnliche Partyvermittlung: Ihre Großmutter soll ihr ein Date und eine Einladung zur Halloweenparty besorgen. Wade tut indes das, was er besten kann: ein Mädchen nach dem anderen ausführen.
