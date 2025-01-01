Hart of Dixie
Folge 15: Ring of Fire
41 Min.
Zoe nimmt es Joel übel, unqualifizierte Arbeiter für die Renovierung des Hauses engagiert zu haben. Als sich einer von ihnen verletzt, wird die Situation mehr als ungemütlich. Unterdessen organisiert Lavon ein Straßenfest, für das jedoch niemand Karten kaufen möchte. Kurzerhand beschließt er, die beiden Verehrer von Lemon zur Hauptattraktion der Feier zu deklarieren.
