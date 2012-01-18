Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 192

HerzfrequenzStaffel 10Folge 14vom 18.01.2012
Folge 14: Folge 192

42 Min.Folge vom 18.01.2012Ab 12

Laura hat Daniels Antrag angenommen und nun geben sie zur Freude ihrer Familien und Freunde ihre Verlobung bekannt. Allerdings zögert Laura, ihrer Mutter Saskia die frohe Botschaft zu überbringen, aus Angst vor deren Reaktion. Währenddessen bemerkt Saskia, wie sie in Bezug auf Conrad immer tiefer in eine Gefühlsfalle rutscht, die sie auf keinen Fall zuschnappen lassen will. Henning kann die Zweifel seines alten Bekannten, der ihm plötzlich als Patient gegenübersteht, durch seine Professionalität zerstreuen. Dennoch wächst in ihm die Angst vor einer Entlarvung.

