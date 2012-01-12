Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 10: Folge 188
43 Min.Folge vom 12.01.2012Ab 12
Saskia bügelt Isabelles Vorwurf, sie habe ihre Gefühle für Conrad wiederentdeckt, kalt ab. Aber als sie immer wieder an Conrad denkt, merkt sie selbst, dass sie sich vorsehen muss. Bei ihrem nächsten Treffen ist Saskia betont kühl und professionell, was sie für Conrad aber nur noch attraktiver macht. Um sich abzulenken flirtet Saskia bei nächster Gelegenheit mit einem gutaussehenden Geschäftspartner. Shirley macht sich große Sorgen um ihren Ex-Mann und vertraut sich Ursula an. Während Bernheimer in eine depressive Phase versinkt und sogar Vicky harsch angeht, gibt Conrad Ursula den expliziten Auftrag, Kontakt zu Bernheimer aufzunehmen.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick