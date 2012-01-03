Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 3: Folge 181
43 Min.Folge vom 03.01.2012Ab 12
Saskia hat erkannt, dass sich Laura womöglich endgültig von ihr abwenden könnte, wenn sie ihre Intrige weiter vorantreibt. Kurzerhand lenkt sie gegenüber Stefan ein. Sie wird ihn nicht verraten. Von nun an verwendet sie ihre volle Energie in die Manipulation der Fusiocept-Studie. Irritiert ist Saskia allerdings dadurch, dass sie die Auseinanandersetzungen mit Conrad immer mehr durcheinander bringen. Stefan ist hingegen erleichtert, dass Saskia Laura nun nicht erzählt, dass er der eigentliche Liebesbriefschreiber ist. Er ermutigt Daniel, Laura seinen Heiratsantrag zu machen.
