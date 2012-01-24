Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 18: Folge 196
43 Min.Folge vom 24.01.2012Ab 12
Mesut und Karen merken, dass Henriettes und Florians jeweilige Pläne für einen romantischen Abend miteinander kollidieren und sorgen für ein Happy End. Lauras Hochzeitsdirndl wird geliefert und sie schwelgt im Glück. Ihre Mutter Saskia beneidet sie insgeheim darum, denn der zweifelnde Martin scheint es mit einer Hochzeit nicht eilig zu haben. Indessen versuchen Daniel und auch Alois einen Weg zu finden, Vroni und Hans aus der finanziellen Misere zu helfen. Nach der eigentlich erfolgreichen Operation des Tourette-Patienten Joachim Fuchs, zeigt der junge Referendar physische Ausfälle, die sich Stefan und Conrad zunächst nicht erklären können.
