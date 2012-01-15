Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 11: Folge 189
Nach dem Flirt mit ihrem Geschäftspartner hält sich Saskia nun für stark genug, um Conrad zu verführen, ohne selbst emotional in Gefahr zu geraten. Sex als Mittel zum Zweck? Da trifft es sich gut, dass Conrad sie für diesen Abend einlädt. Conrad ist sich inzwischen bewusst, dass er sich tatsächlich neu in Saskia verliebt hat und schlägt Lauras Warnungen in den Wind. Dank Ursula gesteht sich Bernheimer schließlich ein, dass er ein ernsthaftes Gesundheitsproblem hat und ringt sich sogar zu einer Entschuldigung gegenüber Conrad durch. Shirley ist überfordert, als Henning sich auch öffentlich zu ihr bekennen will und sich eine richtige Beziehung mit ihr wünscht. Sie bittet um Bedenkzeit. Als Henning ein vereinbartes Treffen im Kino aus Zeitgründen per SMS absagen muss, wundert sich Shirley über Hennings miserable Rechtschreibung. Was steckt dahinter?
