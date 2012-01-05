Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 183

HerzfrequenzStaffel 10Folge 5vom 05.01.2012
Folge 5: Folge 183

43 Min.Folge vom 05.01.2012Ab 12

Nach seinem gescheiterten Heiratsantrag bittet der verzweifelte Daniel erneut Stefan um Hilfe, die richtigen Worte zu finden. Gleichzeitig sucht auch Laura Stefans Rat, um Daniel eine Überraschung zu machen. Kann Stefan seine wahren Gefühle für Laura noch länger zurückstellen? Saskia kämpft weiterhin gegen ihre Gefühle für Conrad. Erschwert wird das vor allem dadurch, dass Conrad im Gegensatz zu Saskia seinen Gefühlen nachgibt und erneut einen Schritt auf sie zu macht. Henriette wünscht sich, dass Florian in Sonnenberg bleibt und auch Florian möchte gerne mit Henriette zusammenziehen.

Herzfrequenz
