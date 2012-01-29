Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 21: Folge 199
43 Min.Folge vom 29.01.2012Ab 12
Die Vorbereitungen für die Hochzeit von Daniel und Laura laufen auf Hochtouren. Da überrascht Laura alle damit, dass sie ihre Mutter ausladen will. Denn sie hat sie im Verdacht, an den finanziellen Schwierigkeiten der Lechners Schuld zu sein. Saskia ist entschlossen, Lauras Misstrauen aus dem Weg räumen und sich vor Martin als "guter Mensch" zu beweisen und macht den Lechners ein selbstloses Angebot. Im ganzen Trubel um die nahende Hochzeit muss sich Stefan mit seinen wiederaufflammenden Gefühlen für Laura auseinandersetzen. Die Tatsache, dass er zudem Daniels Trauzeuge ist, macht es für ihn nicht leichter.
