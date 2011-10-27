Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 134

HerzfrequenzStaffel 7Folge 18vom 27.10.2011
Folge 134

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 18: Folge 134

43 Min.Folge vom 27.10.2011Ab 12

Laura erfährt, dass Saskia in die Klinik investieren will und ist schockiert. Erbost stellt sie ihre Mutter zur Rede! Saskia kann geschickt Lauras Bedenken zerstreuen, in dem sie Conrad instrumentalisiert. Obwohl ihr der Paraglider Florian nicht sonderlich sympathisch ist, nimmt Henriette Anteil an dessen Schicksal Bei dem ersten Gespräch, das Bernheimer nach der OP mit Florian führt, erkennt sie, dass Bernheimer Florian die Wahrheit über die Schwere seiner Verletzung vorenthält. Obwohl Henriette Dr. Bernheimers Vorgehen versteht, gerät sie in einen großen Gewissenskonflikt. Bernheimer wirft ihr daraufhin mangelnde Professionalität vor.

