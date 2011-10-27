Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 18: Folge 134
43 Min.Folge vom 27.10.2011Ab 12
Laura erfährt, dass Saskia in die Klinik investieren will und ist schockiert. Erbost stellt sie ihre Mutter zur Rede! Saskia kann geschickt Lauras Bedenken zerstreuen, in dem sie Conrad instrumentalisiert. Obwohl ihr der Paraglider Florian nicht sonderlich sympathisch ist, nimmt Henriette Anteil an dessen Schicksal Bei dem ersten Gespräch, das Bernheimer nach der OP mit Florian führt, erkennt sie, dass Bernheimer Florian die Wahrheit über die Schwere seiner Verletzung vorenthält. Obwohl Henriette Dr. Bernheimers Vorgehen versteht, gerät sie in einen großen Gewissenskonflikt. Bernheimer wirft ihr daraufhin mangelnde Professionalität vor.
