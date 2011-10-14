Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 9: Folge 125
Marie weiß inzwischen, dass sie doch zu Markus gehört, und bekennt sich zu ihrer Liebe. Es fällt ihr zwar schwer, nun Stefan vor den Kopf zu stoßen - aber sie und Markus werden Sonnenberg so schnell wie möglich verlassen, damit Markus seine Tablettensucht kurieren kann. Auch für Johanna und Thomas bahnen sich neue Zeiten an, ihre Beziehung verlangt nach einem neuen Fundament. Doch kann sich Johanna noch nicht ganz von der Seeklinik und ihren Mitarbeitern lösen. Da lernt sie den charismatischen Martin Conrad kennen, der nicht zuletzt bei Jans OP eingegriffen und ihm damit das Leben gerettet hat. Johanna glaubt, in Conrad einen würdigen Nachfolger gefunden zu haben. Wird sich Martin überzeugen lassen? Unterdessen setzt Isabelle Borowski weiter unter Druck. Sie will endlich Klinikchefin werden - mit allen Mitteln.
