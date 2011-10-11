Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 6: Folge 122
Als Marie ihrem Mann Markus die Wahrheit über sich und Stefan sagt, fällt Markus aus allen Wolken. Die Ehe steht vor dem Aus, doch können weder Marie, noch Markus mit der Situation umgehen. Marie setzt nun alles daran, dass Markus das Ende ihrer Beziehung akzeptiert. Borowski und Isabelle Jung gewähren nur noch ausgewählten Personen Zutritt zur Plastischen Privatabteilung. Als sich Ursula beim Transport eines Patienten über Borowskis Anweisung hinwegsetzt, wird sie von Clara Pohlmann wutschnaubend erwischt. Unterdessen bereitet sich Johanna auf Jans Herz-Transplantation vor, doch wird sie, weil sie sich schützend vor Ursula stellt, von der Landrätin Weinberger und Borowski vom Dienst suspendiert.
