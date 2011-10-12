Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 7: Folge 123
Markus weigert sich, das Ende seiner Beziehung mit Marie zu akzeptieren. Als er dann auf Stefan trifft, macht er seinem Nebenbuhler brüsk klar, dass er bis zum Schluss um seine Marie kämpfen wird. Da Johanna Jan nicht mehr operieren darf, übernehmen Bernheimer, Stefan und Markus die Transplantation. Kurz vor Ende der OP kommt es aber durch Markus zu lebensbedrohlichen Komplikationen. Markus sieht sich vor den Trümmern seiner Existenz. Laura von Hagen und Martin Conrad kommen gemeinsam in die Seeklinik, verlieren sich aber dann aus den Augen. Eigentlich soll Laura am nächsten Tag ihren Dienst als Assistenzärztin antreten, doch will Borowski von Johannas Jobzusage nichts mehr wissen. Unterdessen trifft Conrad auf die Landrätin Weinberger, die ihm die Leitung der Klinik anbietet. Doch der hoch dekorierte Professor bittet sich zunächst Bedenkzeit aus.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick