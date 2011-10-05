Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 118

HerzfrequenzStaffel 7Folge 2vom 05.10.2011
43 Min.Folge vom 05.10.2011Ab 12

Rudolph Hellwig ist dankbar, dass sich Ulrike Obermaier um ihn kümmert. Dennoch kann er über die Vermutung des Klinikpersonals, sie beide seien ein Paar, zunächst nur schmunzeln. Da kommt Frau Obermaier mit einer schlechten Nachricht in die Klinik: Hellwigs Wohnung wurde bei der Explosion komplett zerstört. Lucas hat Philine ermöglicht, dass sie das Bett bei ihrer Tochter Mia im Krankenhaus behalten kann. Aus Dankbarkeit küsst Philine Lucas spontan auf den Mund – da ist es um Lucas geschehen, er hat sich verliebt. Vergeblich versucht Thomas zwischen Johanna und Christiane zu vermitteln.

