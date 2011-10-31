Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 20: Folge 136
31.10.2011
Um Alois zu helfen, bittet Laura ihre Mutter, ihm das verwaiste "Stellas" zu verpachten. Obwohl Saskia zunächst ablehnt, weil sie andere Pläne hat, geht sie schließlich doch auf diesen Vorschlag ein. Laura glaubt nun wieder etwas an die guten Absichten ihrer Mutter. Henriette erkennt Florians verletzliche, sensible Seite, was sie sehr berührt. Ihr gelingt es, den querschnittsgelähmten Mann wieder etwas aufzubauen, wobei Ursula befürchtet, dass Henriette die professionelle Distanz verliert. Und in der Tat bringt Florian die gutmütige Henriette in eine prekäre Situation.
