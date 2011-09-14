Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 105

HerzfrequenzStaffel 6Folge 11vom 14.09.2011
Folge 105

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 11: Folge 105

43 Min.Folge vom 14.09.2011Ab 12

Thomas fühlt sich immer mehr als Fremdkörper in seiner eigenen Familie. Die Anwesenheit Jans und die Tatsache, dass Johanna keine Zeit für ihn hat, machen Thomas darüber hinaus zu schaffen. Ludwig Bichler ist endlich bereit, zu seiner Mitschuld an dem Unfall mit Kai Rainders zu stehen. Dieser reagiert allerdings anders als erhofft. Shirley versucht zu vermitteln. Dank eines Handyfotos kommen Mesut und Bernheimer dahinter, welche Schlange Dennis gebissen hat und können das Antiserum besorgen. Kaum geht es Dennis besser, freundet er sich mit Henriette an.

Herzflimmern – Die Klinik am See
Herzfrequenz
Herzflimmern – Die Klinik am See

Herzflimmern – Die Klinik am See

