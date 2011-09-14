Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 11: Folge 105
43 Min.Folge vom 14.09.2011Ab 12
Thomas fühlt sich immer mehr als Fremdkörper in seiner eigenen Familie. Die Anwesenheit Jans und die Tatsache, dass Johanna keine Zeit für ihn hat, machen Thomas darüber hinaus zu schaffen. Ludwig Bichler ist endlich bereit, zu seiner Mitschuld an dem Unfall mit Kai Rainders zu stehen. Dieser reagiert allerdings anders als erhofft. Shirley versucht zu vermitteln. Dank eines Handyfotos kommen Mesut und Bernheimer dahinter, welche Schlange Dennis gebissen hat und können das Antiserum besorgen. Kaum geht es Dennis besser, freundet er sich mit Henriette an.
