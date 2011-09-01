Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 2: Folge 96
43 Min.Folge vom 01.09.2011Ab 12
Jan Severin, der an einem schweren Herzleiden erkrankt ist, bittet Johanna, ihn zu operieren. Als Markus mitbekommt, dass sein Vater gar nicht wegen ihm, sondern wegen seiner Krankheit nach Sonnenberg zurückgekehrt ist, ist er schwer enttäuscht. Henriette hat sich eine neue Handynummer zugelegt und hofft, den Nachstellungen Svens somit endlich ein Ende zu machen. Da erscheint Sven mit einer Schnittverletzung in der Klinik und will sich von Henriette behandeln lassen. Alois und Ursula ist während ihrer Spritztour mitten in der Pampa der Sprit ausgegangen.
