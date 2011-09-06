Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 5: Folge 99
43 Min.Folge vom 06.09.2011Ab 12
Christiane Weinberger macht ihre Aufwartung in der Seeklinik. Während Ralf die frisch gewählte Landrätin nach allen Regeln der Kunst hofiert, bemerkt er das eher angespannte Verhältnis zwischen ihr und Johanna. Diese ist unterdessen bemüht, für sich und Thomas ein wenig gemeinsame Zeit frei zu schaufeln und scheitert an ihrem vollen Terminkalender. Henriette ist entschlossen, sich nicht mehr von Sven aus der Fassung bringen zu lassen. Doch ihr Stalker scheint allgegenwärtig. Vicky, deren Entlassung kurz bevorsteht, muss mit ansehen, wie ihre Eltern mal wieder eine Auseinandersetzung über die Arbeit haben.
