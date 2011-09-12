Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 9: Folge 103
43 Min.Folge vom 12.09.2011Ab 12
Im Gegensatz zu Karen findet es Mesut genau richtig, dass Henriette Svens Beleidigung nicht hat auf sich sitzen lassen und ihm eine Ohrfeige verpasst hat. Weil sich Henriette immer noch vor Sven fürchtet, bietet Mesut ihr an, sich als ihr Freund auszugeben. Auf diese Weise wollen sie Sven endgültig deutlich machen, dass Henriette nichts von ihm will. Ralf macht der Landrätin Christine Weinberger klar, dass der Ausbau der Plastischen Chirurgie Vorrang vor der Anschaffung eines zweiten Schockraums haben sollte. Gegenüber Johanna spielt er jedoch den loyalen Mitarbeiter.
