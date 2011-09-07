Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 6: Folge 100
43 Min.Folge vom 07.09.2011Ab 12
Ralf bemüht sich, Landrätin Weinberger um den Finger zu wickeln und sie für seine Privatisierungspläne zu gewinnen. Markus gerät immer mehr unter Druck. Zum einen belastet ihn das Schicksal des jungen Radfahrers, der mit großer Wahrscheinlichkeit gelähmt bleibt, zum anderen nimmt er seinem Vater Jan nicht ab, dass es ihm wirklich am Herzen liegt, seinen Sohn näher kennenzulernen. Etwas widerwillig zieht Shirley wieder bei Bernheimer ein, um mehr Zeit mit Vicky verbringen zu können, die sich zuhause von dem Unfall erholt. Doch das Zusammenleben gestaltet sich schwieriger als angenommen.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick