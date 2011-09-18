Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 13: Folge 107
Die Brüder Andreas und Toni Hagemayer sind beim Bergsteigen abgestürzt und kommen schwerverletzt in die Seeklinik. Nach Svens Erpressungsversuch bittet Henriette Mesut, in die WG einzuziehen, um sie zu beschützen. Während Mesut sich als großer Beschützer fühlt, sieht Karen der unverhofften Nähe zu Mesut mit gemischten Gefühlen entgegen. Doch prompt stellen die beiden fest, dass Sven erneut in ihrer Wohnung war. Johanna weiß nicht, wie sie ihre Ehe retten soll. Weder sie noch Thomas sind bereit, ihren Beruf aufzugeben. Alois rät ihr, mehr Zeit in ihre Ehe zu investieren. Da erfährt sie, dass Thomas ausgerechnet mit seiner ehemaligen Verlobten, der Landrätin Christiane Weinberger, ihre Eheprobleme besprochen hat. Nachdem Stefan miterleben musste, wie traumatisiert seine Tochter ist, ist er fest entschlossen, gemeinsam mit Martin Thomsen hinter die Ursache von Charlottes Trauma zu kommen.
