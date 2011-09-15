Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 12: Folge 106
43 Min.Folge vom 15.09.2011Ab 12
Shirley und Bernheimer behandeln den übel zugerichteten Dr. Bogner, der in eine Kuhherde geraten ist. Das Noch-Ehepaar gerät in Streit, weil Bernheimer seine Witze über den skurilen Unfall macht. Da findet Shirley heraus, dass Bogner Scheidungsanwalt ist. Thomas verschafft sich energisch bei Johanna Gehör und versucht ihr zu vermitteln, dass sie Beziehungsprobleme haben. Doch davon will Johanna zunächst nichts wissen. Als Thomas zufällig Christiane Weinberger trifft, schwelgen die beiden in Erinnerungen an alte Zeiten. Henriette ist dermaßen durch den Wind, dass Ursula ihr frei gibt. Doch da steht plötzlich Sven vor ihr und erpresst sie.
