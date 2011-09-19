Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 14: Folge 108
43 Min.Folge vom 19.09.2011Ab 12
Toni Hagemayer macht sich schwere Vorwürfe, am Absturz seines jüngeren Bruders Andreas Schuld zu sein, weil er ihn zu der gefährlichen Kletterpartie überredet hat. Henriettes gefälschte Todesanzeige sorgt für Aufruhr unter den Kollegen. Sogar Dennis kommt besorgt in die Seeklinik, um sich nach ihr zu erkundigen. Während Karen mit Henriette zur Polizei geht, knöpft sich Mesut den Gemüsehändler Sven vor. Thomas ist wütend weil Johanna sich weigert, mit ihm wegzufahren. Sie schiebt ihre Verpflichtungen in der Klinik, besonders die mögliche Herztransplantation von Jan vor. Gleichzeitig kommen sie und Jan sich wieder näher.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick