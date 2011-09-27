Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 20: Folge 114
43 Min.Folge vom 27.09.2011Ab 12
Apotheker Toni Weindel könnte bei der Abstimmung im Verwaltungsrat über einen zusätzlichen Schockraum das Zünglein an der Waage sein. Doch Ralf sieht seine Chancen schwinden, als er mitbekommt, wie nah der Apotheker der Familie Lindner steht. Lucas will Vicky ein bisschen von ihrer misslungenen Abiturprüfung ablenken und macht mit ihr ein Picknick am Bootshaus. Da werden die beiden Zeugen, wie die kleine Mia mit ihrem Fahrrad stürzt. Lucas leistet beherzt Erste Hilfe. Mesut verlangt von Karen, dass sie sich entscheidet: Soll er nun seine Sachen wieder packen oder möchte sie, dass er in der WG bleibt?
