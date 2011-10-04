Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 1: Folge 117
43 Min.Folge vom 04.10.2011Ab 12
Bei einer Gasexplosion in einem Einfamilienhaus wird der Witwer Rudolph Hellwig leicht verletzt und kommt mit einer Amnesie in die Seeklinik. Als die besorgte Ulrike Obermaier in der Seeklinik auftaucht, hält man sie irrtümlich für Hellwigs Frau. Doch obwohl sich der Irrtum aufklärt, ist Henriette überzeugt, dass die beiden zusammengehören. Isabelle stellt sich der Belegschaft als Leiterin der neuen Abteilung für Plastische Chirurgie vor und beginnt direkt mit umfassenden Veränderungsmaßnahmen. Dabei gerät sie unter anderem mit Lucas aneinander, der sich engagiert für Mia und Philine einsetzt.
