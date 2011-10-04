Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 117

HerzfrequenzStaffel 7Folge 1vom 04.10.2011
43 Min.Folge vom 04.10.2011Ab 12

Bei einer Gasexplosion in einem Einfamilienhaus wird der Witwer Rudolph Hellwig leicht verletzt und kommt mit einer Amnesie in die Seeklinik. Als die besorgte Ulrike Obermaier in der Seeklinik auftaucht, hält man sie irrtümlich für Hellwigs Frau. Doch obwohl sich der Irrtum aufklärt, ist Henriette überzeugt, dass die beiden zusammengehören. Isabelle stellt sich der Belegschaft als Leiterin der neuen Abteilung für Plastische Chirurgie vor und beginnt direkt mit umfassenden Veränderungsmaßnahmen. Dabei gerät sie unter anderem mit Lucas aneinander, der sich engagiert für Mia und Philine einsetzt.

Herzfrequenz
