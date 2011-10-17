Zum Inhalt springenBarrierefrei
HerzfrequenzStaffel 7Folge 10vom 17.10.2011
Laura ist irritiert, als Stefan von ihr professionelle Distanz fordert. Spontan vertraut sie sich Karen an, die ihr versichert, dass Stefan eigentlich ein sehr umgänglicher und sympathischer Mensch ist. Doch viel Zeit zum Nachdenken bleibt Laura nicht: Es gibt einen Massenunfall auf einer Baustelle - die vielen Schwerverletzten versetzen das gesamte Team der Klinik unter enormen Druck. Isabelle setzt Borowski die Pistole auf die Brust. Wenn sie nicht sofort Klinikchefin wird, wird sie seine Machenschaften auf Haiti aufdecken. Borowski versucht noch einmal bei der Landrätin zu intervenieren, muss dann aber mit ansehen, wie Martin Conrad der hoch erfreuten Christiane Weinberger die Klinikleitung zusagt. Als nächste Amtshandlung entlässt die Landrätin kurzerhand Borowski als Verwaltungsdirektor. Borowski ist wie vom Donner gerührt und reagiert in seiner Fassungslosigkeit völlig über.

