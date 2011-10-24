Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 131

HerzfrequenzStaffel 7Folge 15vom 24.10.2011
Folge 131

Folge 15: Folge 131

43 Min.Folge vom 24.10.2011Ab 12

Vicky begegnet Timo, einem jungen Mann der zum Klettern nach Sonnenberg gekommen ist. Auf Anhieb verstehen sich die beiden sehr gut. Im Gespräch mit Timo eröffnet sich Vicky plötzlich ein ganz neuer Blick auf ihre Zukunft. Nach einem ausgiebigen Gespräch mit Dr. Conrad ringt sich Laura zu einem Treffen mit ihrer Mutter durch. Sie möchte ihr klar machen, dass sie sich aus ihrem Leben raushalten soll. Saskia allerdings, kaum in Sonnenberg angekommen, interessiert sich sehr für das kleine Städtchen, in das es ihre Tochter verschlagen hat. Viel mehr noch interessiert sie jedoch der Chef ihrer Tochter.

Herzfrequenz
