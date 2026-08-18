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Hip Hop Lebt

Flora Winkler – Klare Kante, Muttersein & Karriere

Talk? Now!Staffel 1Folge 127vom 18.08.2026
Flora Winkler – Klare Kante, Muttersein & Karriere

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Folge 127: Flora Winkler – Klare Kante, Muttersein & Karriere

80 Min.Folge vom 18.08.2026

Lange Zeit war Flora Winkler die „Mitläuferin“, ein Chamäleon, das sich jedem Umfeld angepasst hat. Heute hat sie gelernt, sich nicht mehr zu verbiegen – beruflich wie privat. Gemeinsam mit ihrem Mann führt sie eine eigene Produktionsfirma “Pakt”, während sie gleichzeitig Mutter ist und den Spagat zwischen Set-Leben und Familienalltag meistert. In dieser Folge spricht sie über ihren Weg vom Hardcore-Umfeld in die Hip-Hop-Szene, ihre Wurzeln im Kosovo, das Aufwachsen in der deutschen Provinz und die Entscheidung gegen ein klassisches 9to5-Leben. Wir sprechen über die Realität der Selbstständigkeit in der Kreativbranche: wirtschaftliche Unsicherheiten (vor allem im schwachen Q1), Existenzängste und die Herausforderung, sich eine eigene Identität aufzubauen, ohne es allen recht machen zu wollen. Außerdem gibt sie Einblicke hinter die Kulissen großer Produktionen: von spektakulären Drehs und Autos in die Luft jagen bis hin zum ungeschönten Alltag als Mutter und Unternehmerin – inklusive bürokratischer Hürden. Eine Folge über Haltung, Selbstfindung und den Mut, den eigenen Weg zu gehen. Abonniert den Podcast in eurer Podcast-App und lasst uns eine Bewertung da, wenn ihr aus dem Gespräch was mitgenommen habt. Ihr habt Feedback? Schreibt’s in die Kommentare!

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