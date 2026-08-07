Patina Records - Alles hassen unsJetzt kostenlos streamen
Hip Hop Lebt
Folge 148: Patina Records - Alles hassen uns
Sehr viel Ott, Vodka-E, Fencheltee, Lipgloss, French Press, Inhaliergerät und ein paar Baddies – das darf bei Patina Records im Backstage nicht fehlen. Wir sprechen über Fun Facts, Anekdoten, ihre Schlafroutinen, Katanna’s Abneigung zu Obst, Lieblingsrapper*innen und Sternzeichen. Hat Yako’s Signing bei Savas was verändert, wie ist es für Katanna, als einzige Frau in der Gruppe und auf der splash! Mainstage zu stehen und warum eigentlich keiner der Jungs ihre Pediküre zahlt? Was dann ausgerechnet die Füße von Podcast-Host Julia damit zu tun haben, hört ihr jetzt. Sie sind ein Gegenentwurf zur klassischen Deutschrap-Ego-Story. Aber ist Freundschaft vor Business wirklich realistisch, wenn irgendwann Geld im Spiel ist?Ein kurzweiliges und interessantes Gespräch darüber, wie eine Rap-Crew 2026 funktioniert! Danke Patina! Abonniert den Podcast und bewertet uns in eurer Podcast-App, um keine Folge von HIP HOP LEBT zu verpassen!– Wir gehen auf Hip Hop Lebt-Live-Podcast & Konzerte Tour 2026!
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