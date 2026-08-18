Christin Nichols – Mögen Männer Frauen wirklich?Jetzt kostenlos streamen
Hip Hop Lebt
Folge 139: Christin Nichols – Mögen Männer Frauen wirklich?
Ist Wut eine Form von Befreiung und woher nimmt sie ihre Stärke? Als junges Mädchen wuchs Schauspielerin und Musikerin Christin Nichols abgekapselt auf Mallorca auf und wurde mit deutschem Rap sozialisiert. Seitdem ist Hip Hop ihre erste Liebe. Wieso sie aber heute nicht rappt, sondern Hope Core & Rock macht, erfahren wir im Gespräch mit Podcast-Host Julia. Es geht um die heilende Kraft von Wut, Aszendenten, dem mysteriösen Ableben vom Bierkönig, Tabaluga und wie beide planen, sich Nähe zu Angela Merkel zu verschaffen. Sie führen eine offene Unterhaltung darüber, ob manchen Männern der Leidensdruck fehlt, um ihr Verhalten gegenüber Frauen nachhaltig zu verändern und Christin Nichols gibt Preis, warum ihr drittes Album eine logische Konsequenz in ihrer Discographie und echte Abgrenzung in Form von Decentering von Zeit zu Zeit eine gute Idee ist. Am Ende kommt man nicht herum zu denken, dass Christin und Julia nicht nur das gleiche Geburtstagsdatum teilen, sondern sich in Teilen ähnlicher sind, als man auf den ersten Blick vielleicht vermuten würde. Abonniere jetzt “Hip Hop Lebt“ jetzt in deiner Podcast-App und hinterlasse uns eine Bewertung, um keine Folge mehr zu verpassen!
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