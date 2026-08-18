Chris Guse – Gefühlte Wahrheiten und Fakten übersJetzt kostenlos streamen
Hip Hop Lebt
Folge 142: Chris Guse – Gefühlte Wahrheiten und Fakten übers
Chris Guse, Co-Geschäftsführer von BosePark und Radiomoderator (Fritz, rbb, 1LIVE), taucht gemeinsam mit Julia ein in Fakten und gefühlte Wahrheiten rund um den Podcast-Hype: Wie viel mehr Podcasts kann es noch geben? Ist Podcast das neue Radio? Wie verdient man damit Geld? Was ist ein guter TKP? Wie wichtig ist Nische? Was verrät dir niemand übers Podcasten? Wie geht Podcasten überhaupt und welches bislang ungenutzte Promo-Potenzial steckt, besonders für Musiker*innen, in diesem Longformat? Ein Gespräch über den Status Quo und den Blick in die Zukunft eines Mediums, das vielleicht zu den spannendsten der letzten 20 Jahre gehört. Mindestens. Und natürlich – ein ganz bisschen um Hip Hop geht’s auch :) Der Live-Podcast wurde am 17.04. im Rahmen der c/o pop convention in Köln aufgenommen. Danke Ralph Christoph für die erneute Einladung! Und Danke an alle, die vor Ort dabei waren und uns ihr Ohr geschenkt haben. Abonniert den Podcast und lasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App oder bei Spotify da, wenn euch dieser Blick hinter die Kulissen gefallen hat!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick