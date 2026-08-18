Jan Wehn - Eine Liebeserklärung an DeutschrapJetzt kostenlos streamen
Hip Hop Lebt
Folge 129: Jan Wehn - Eine Liebeserklärung an Deutschrap
Früher verriss er Alben in der JUICE, heute schreibt er eine Liebeserklärung an Deutschrap. Journalist und Autor Jan Wehn ist zu Gast bei Julia. Anlass ist sein neues Buch “Deutschrap. Songs und Storys – Chronik einer Kultur”. Gemeinsam sprechen sie über ihre geteilte Liebe zum Rap, über Hot Takes – etwa warum Manuellsen für Jan einer der krassesten Rapper Deutschlands ist – und über eine Zeit im Deutschrap, in der zwischen 2006 und 2009 ihrer Meinung nach überraschend wenig Bahnbrechendes passiert ist. Außerdem geht es um die Frage, wie Rap-Journalismus heute funktionieren kann: Warum radikale Subjektivität manchmal ehrlicher ist als vermeintliche Objektivität und warum Zuhören und Wertschätzen wichtiger sein können als bloßes Bewerten. Im Gespräch erzählt Jan außerdem, wie er sich entschieden hat, ein Buch zu schreiben, warum sein Werk bewusst kein rein journalistisches Nachschlagewerk sein sollte und wie sein eigener Schreibprozess funktionierte. Gemeinsam tauchen sie tief in die Dramaturgie großer Rap-Alben ein: Was macht einen Song zeitlos? Wie wichtig ist ein starkes Intro für die Vision eines Albums? Und welche Rolle spielen überraschende Features, die es eigentlich nie hätte geben dürfen? Außerdem spricht Jan darüber, wie er heutige Künstler*innen wie Döll, YRRRE, bangerfabrique oder Pashanim einordnet und was für ihn die besondere Energie der Szene ausmacht. Nach dieser Folge könnt ihr: die Dramaturgie eurer Lieblingsalben anhand des Konzepts des „Three-Track-Runs“ neu bewerten nachvollziehen, wie der Prozess aussieht, wenn man sich entscheidet, ein Buch zu schreiben erkennen, welche Bedeutung ein starkes Intro für die künstlerische Vision eines Albums haben kann Abonniert den Podcast und lasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App da, um keine Folge über die deutsche Hip-Hop-Kultur zu verpassen. HIP HOP LEBT mit Julia Gröschel erscheint jeden Mittwoch mit einer neuen Episode.
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