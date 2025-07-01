Hochsee Cowboys
Folge 1: Leinen los!
44 Min.Ab 12
In Gloucester, Massachusetts, hat die Saison für Blauflossen-Thunfisch begonnen. Die beeindruckenden Tiere mit ihrem stromlinienförmigen Körper erreichen Geschwindigkeiten von über 65 Kilometern pro Stunde und gehen in über 1.000 Metern Wassertiefe auf Beutejagd. Doch die Zeiten, in denen die bis zu einer Tonne schweren Kreaturen überall zu finden waren, sind längst vorbei. Das weckt bei den Fischern wiederum den Ehrgeiz: Jeder will den ersten großen Fang mit nach Hause nehmen.
