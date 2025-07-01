Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hochsee Cowboys

Wer ist hier der Boss?

MOVIESPHEREStaffel 4Folge 2
Wer ist hier der Boss?

Wer ist hier der Boss?Jetzt kostenlos streamen

Hochsee Cowboys

Folge 2: Wer ist hier der Boss?

43 Min.Ab 12

Rivalitäten zwischen zwei Kapitänen sind grundsätzlich nichts Ungewöhnliches. Allerdings heizt sich die Spannung zwischen Dave Carraro und seinem Gegenspieler Tyler McLaughlin diesmal erheblich auf. Tylers Eskapaden gehen Dave derart auf die Nerven, dass er wild entschlossen ist, Tyler eine Lektion zu erteilen, die er nicht so schnell vergisst.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Hochsee Cowboys
MOVIESPHERE
Hochsee Cowboys

Hochsee Cowboys

Alle 9 Staffeln und Folgen