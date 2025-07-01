Hochsee Cowboys
Folge 13: Kampf um die Spitze
43 Min.Ab 12
Die Saison neigt sich unaufhaltsam dem Ende zu und die Crews aus Gloucester müssen noch einmal alles geben, damit das Finanzpolster für die thunfischfreie Zeit aufgebessert wird. Allerdings liegen die Nerven der meisten Arbeiter mittlerweile blank. Außerdem wurden die besten Stellen bereits restlos leergefischt. Doch als sich in der Spitzenposition noch einmal etwas tut, kommt plötzlich Fahrt auf und der Ehrgeiz der konkurrierenden Kapitäne ist aufs Neue geweckt.
