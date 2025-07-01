Hochsee Cowboys
Folge 7: Action in Maine
43 Min.Ab 12
Diesmal heißt es hopp oder top, denn in Woche sieben der Blauflossen-Thunfisch-Saison stehen die Kapitäne erneut vor einer schweren Entscheidung: Das Gros der potenziellen Beute bewegt sich nämlich nach Norden, in die Gewässer vor Maine. Die Kapitäne aus Gloucester, Massachusetts, müssen nun abwägen, ob sie den langen Weg auf sich nehmen oder ihr Glück besser nahe der Küste versuchen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick