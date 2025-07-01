Hochsee Cowboys
Folge 4: An die Harpunen!
43 Min.Ab 12
Die Blauflossen-Thunfisch-Saison im Nordatlantik geht in die vierte Woche - und der Kampf zwischen den rivalisierenden Lagern in die nächste Phase: Während Kapitän Paul Herbert sich voll ins Zeug legt, um endlich seinen ersten großen Fang an Bord zu ziehen, geben Kapitän Greg Chorebanian und sein Erster Offizier Greg Gibbs vom Harpunenboot Kristiana ordentlich Dampf, um ihre Mission zu erledigen. Ziel dabei ist es, den Kontrahenten Kapitän Hollywood zu auszustechen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick