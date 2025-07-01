Kopf-an-Kopf-Rennen (Finale Teil 2)Jetzt kostenlos streamen
Hochsee Cowboys
Folge 17: Kopf-an-Kopf-Rennen (Finale Teil 2)
43 Min.Ab 12
Nur noch fünf Tage bleiben den Hochsee Cowboys aus Gloucester, um auf Thunfischjagd zu gehen und die Saison erfolgreicher als die Konkurrenz abzuschließen. Nicht einfach, denn die bisherigen Fangergebnisse der rivalisierenden Boote liegen alle in derselben Größenordnung! Alles sieht nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen auf der Zielgeraden aus.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick