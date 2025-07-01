Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hochsee Cowboys

Kopf-an-Kopf-Rennen (Finale Teil 2)

MOVIESPHEREStaffel 4Folge 17
Kopf-an-Kopf-Rennen (Finale Teil 2)

Kopf-an-Kopf-Rennen (Finale Teil 2)Jetzt kostenlos streamen

Hochsee Cowboys

Folge 17: Kopf-an-Kopf-Rennen (Finale Teil 2)

43 Min.Ab 12

Nur noch fünf Tage bleiben den Hochsee Cowboys aus Gloucester, um auf Thunfischjagd zu gehen und die Saison erfolgreicher als die Konkurrenz abzuschließen. Nicht einfach, denn die bisherigen Fangergebnisse der rivalisierenden Boote liegen alle in derselben Größenordnung! Alles sieht nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen auf der Zielgeraden aus.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Hochsee Cowboys
MOVIESPHERE
Hochsee Cowboys

Hochsee Cowboys

Alle 9 Staffeln und Folgen