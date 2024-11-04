Zum Inhalt springenBarrierefrei
Michelle und Fabian: Gegensätze ziehen sich an

SAT.1 Staffel 11 Folge 2 vom 04.11.2024
125 Min. Folge vom 04.11.2024

Ausnahmesituation bei der "Hochzeit auf den ersten Blick" von Michelle und Fabian - kann diese Trauung noch stattfinden? Das Expertenteam findet ein weiteres Match: Markus Ernst gibt alles und überrascht Nordlicht Emma. In Gelsenkirchen setzt sich Beate Quinn für den Tierschutz ein - der große Moment für den nichtsahnenden Christian. Pia und Toni verbringen ihre Hochzeitsreise in Japan. Beide sind zum ersten Mal in Asien und stehen vor der ersten Herausforderung.

