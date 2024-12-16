Austausch über die letzten Wochen: Desiree ist schwer enttäuschtJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick
Folge 8: Austausch über die letzten Wochen: Desiree ist schwer enttäuscht
123 Min.Folge vom 16.12.2024Ab 6
Neustart in Vietnam: Nach einem getrennten Tag gehen Francisca und Kevin wieder aufeinander zu und wagen einen Neustart. Für Christian geht es in den hohen Norden. In Cuxhaven lernt er den Alltag von Emma kennen - sportliche Herausforderung inklusive. Krisenstimmung bei Jenny und Martin: Kann ein gemeinsames Gespräch mit dem Experten-Team die Wogen glätten? Und: Das größte Sozialexperiment geht zu Ende und die Paare gehen auf Zeitreise.
